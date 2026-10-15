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Ausblick: Ganfeng Lithium A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ganfeng Lithium A wird am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,716 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ganfeng Lithium A 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,28 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 160,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,25 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,800 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,92 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23,07 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

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