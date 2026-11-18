Gap wird am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,778 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gap 0,620 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Gap nach den Prognosen von 15 Analysten 4,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,94 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,39 USD aus. Im Vorjahr waren 2,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 15,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net