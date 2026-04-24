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Ausblick: Garden Reach Shipbuilders Engineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

26.04.26 07:01 Uhr
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Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd Registered Shs 144A Reg S
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Garden Reach Shipbuilders Engineers wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Garden Reach Shipbuilders Engineers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,60 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 21,32 INR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 16,52 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 66,97 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 46,04 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 67,95 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,76 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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