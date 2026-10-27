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Ausblick: GBank Financial legt Quartalsergebnis vor

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GBank Financial Holdings Inc Registered Shs
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GBank Financial wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass GBank Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,433 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 22,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD, gegenüber 1,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 88,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 109,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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