Ausblick: GDS A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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GDS A öffnet am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,273 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,15 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 403,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 CNY, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 12,77 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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