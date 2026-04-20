Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GE Vernova lädt am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,21 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GE Vernova einen Umsatz von 8,04 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,76 USD im Vergleich zu 17,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 44,64 Milliarden USD, gegenüber 38,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net