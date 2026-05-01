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Heute im Fokus

SAP-Aktie mit Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz. AIXTRON-Aktie erreicht neues Jahreshoch. Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst behalten. TotalEnergies-Aktie zwischen Rekordprofiten und sozialer Verantwortung. UniCredit-Aktie: Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung für Commerzbank-Übernahme zu.