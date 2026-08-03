DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,37 +4,5%Nas 26.052 -1,1%Bitcoin 62.123 +4,7%Euro 1,1673 -0,1%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.519 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Ausblick gekappt

Fielmann-Aktie gibt nach: Prognose wegen schwacher Nachfrage in Deutschland gesenkt

Fielmann-Aktie gibt nach: Prognose wegen schwacher Nachfrage in Deutschland gesenkt

Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
40.20 EUR -1.60 EUR -3.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. So soll der Umsatz 2026 nun noch um zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte Fielmann 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet der Konzern nun noch bei 560 bis 580 Millionen, nach zuvor 590 bis 610 Millionen Euro. Bereits Anfang Juli war Fielmann mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte bei beiden Kennziffern das untere Ende der Spannen in Aussicht gestellt.

Werbung

Für die bereinigte Marge für das Ergebnis vor Steuern erwartet der Vorstand nun rund 12 Prozent, nach bislang 12 bis 13 Prozent. Das bereinigte Vorsteuerergebnis dürfte sich entsprechend der angepassten Margenprognose entwickeln. Nach wie vor erwartet Fielmann für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür seien die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen.

Anleger teilten den Optimismus offenbar zunächst nicht. Die Fielmann-Aktie rutscht im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise gegenüber ihrem XETRA-Schluss um 4,55 Prozent auf 39,90 Euro ab.

/nas/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Fielmann Aktie News

Werbung

Fielmann Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fielmann nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
09.07.26 Fielmann Add Baader Bank
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.