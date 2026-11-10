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Ausblick: General Enterprise Ventures gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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General Enterprise Ventures Inc Registered shs
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General Enterprise Ventures stellt am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 0,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 131,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,880 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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