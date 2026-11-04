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Ausblick: Genius Sports veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Genius Sports Limited Registered Shs
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Genius Sports wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 57,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 261,1 Millionen USD gegenüber 166,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,323 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 669,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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