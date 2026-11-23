George Weston wird am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,24 CAD je Aktie vermeldet.

George Weston soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,04 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,63 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,86 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 65,93 Milliarden CAD, gegenüber 64,51 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net