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Ausblick: Giga Device Semiconductor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Giga Device Semiconductor Inc. Registered Shs-H- Reg S
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Giga Device Semiconductor öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Giga Device Semiconductor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,24 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 HKD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,68 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 196,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,93 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,75 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,69 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,09 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,95 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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