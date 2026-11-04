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Ausblick: Ginkgo Bioworks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
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Ginkgo Bioworks veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,678 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 44,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,910 USD, gegenüber -5,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 85,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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