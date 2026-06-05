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Ausblick: Gitlab A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Gitlab Inc Registered Shs -A-
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Gitlab A veröffentlicht am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,180 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gitlab A einen Verlust von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gitlab A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 273,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,813 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,340 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 955,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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