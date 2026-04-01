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Heute im Fokus

Deutsche Börse erwirbt Minderheitsbeteiligung an Indexanbieter MerQube. Heidelberger Druck verlängert Vertrag von Vorstandschef. ServiceNow-Aktie durch KI-Zweifel belasten. Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co.: Autoindustrie schreibt Milliarden auf E-Mobilität ab. E.ON sieht anhaltend hohe Energiepreise nach Iran-Konflikt.