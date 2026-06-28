Ausblick: Gjensidige Forsikring ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Gjensidige Forsikring ASA wird am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,31 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,53 NOK erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,29 Milliarden NOK gegenüber 11,94 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,38 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 12,83 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,07 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,23 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gjensidige Forsikring ASA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gjensidige Forsikring ASA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Gjensidige Forsikring ASA Aktie News
Gjensidige Forsikring ASA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gjensidige Forsikring ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.