Global-E Online präsentiert am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global-E Online in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 312,8 Millionen USD im Vergleich zu 220,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD, gegenüber 962,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net