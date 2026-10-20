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Ausblick: Globe Life legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Globe Life Inc
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Globe Life präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,91 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,73 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,56 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,73 USD je Aktie, gegenüber 14,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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