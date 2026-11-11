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Ausblick: GMO Financial Gate legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Aktien
GMO Financial Gate Inc. Registered Shs
6,320.00 JPY 130.00 JPY 2.10 %
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GMO Financial Gate wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 50,05 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 34,01 JPY je Aktie erzielt worden.

GMO Financial Gate soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,80 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 232,96 JPY im Vergleich zu 197,49 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,98 Milliarden JPY, gegenüber 17,93 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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