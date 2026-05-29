Ausblick: Good2Go A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Good2Go A äußert sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Good2Go A ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 11,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 39,8 Millionen USD, gegenüber 52,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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