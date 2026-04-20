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Ausblick: Goosehead Insurance A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A-
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Goosehead Insurance A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,199 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Goosehead Insurance A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Goosehead Insurance A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 85,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,50 Prozent gesteigert.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,04 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 416,1 Millionen USD, gegenüber 365,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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