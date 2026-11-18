Gorilla Technology Group wird am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,578 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Gorilla Technology Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,435 USD aus. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 205,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 101,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net