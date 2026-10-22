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Ausblick: GrafTech International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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GrafTech International Ltd Registered shs
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GrafTech International lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,383 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GrafTech International noch ein Verlust pro Aktie von -1,100 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 126,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 144,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -6,067 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,450 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 503,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 504,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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