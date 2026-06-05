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Ausblick: Graham veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

07.06.26 07:01 Uhr
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Graham Corp
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Graham veröffentlicht am 08.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,288 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 28,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 59,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 238,1 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 209,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

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