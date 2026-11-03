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Ausblick: Granite Point Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Granite Point Mortgage Trust wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,940 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 84,17 Prozent auf 5,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -15,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -11,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,7 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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