Ausblick: Great Elm Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 07:01 Uhr

Great Elm Capital präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,185 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Great Elm Capital noch ein Verlust pro Aktie von -1,790 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 42,92 Prozent auf 9,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,570 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 39,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 44,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net