Ausblick: Greenbrier Companies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Greenbrier Companies äußert sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,600 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Greenbrier Companies noch 1,86 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 612,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 27,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Greenbrier Companies einen Umsatz von 840,4 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Greenbrier Companies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Greenbrier Companies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Greenbrier Companies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Greenbrier Companies IncShs
Analysen zu Greenbrier Companies IncShs
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.07.2019
|Greenbrier Companies Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2018
|Greenbrier Companies Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|17.07.2017
|Greenbrier Companies Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.04.2017
|Greenbrier Companies Outperform
|Cowen and Company, LLC
|10.01.2017
|Greenbrier Companies Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.07.2019
|Greenbrier Companies Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2018
|Greenbrier Companies Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|17.07.2017
|Greenbrier Companies Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.04.2017
|Greenbrier Companies Outperform
|Cowen and Company, LLC
|10.01.2017
|Greenbrier Companies Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.10.2016
|Greenbrier Companies Hold
|Standpoint Research
|17.03.2016
|Greenbrier Companies Hold
|BB&T Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Greenbrier Companies IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen