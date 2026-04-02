Ausblick: Greenbrier Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenbrier Companies äußert sich am 07.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,823 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 47,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,56 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 663,7 Millionen USD – ein Minus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenbrier Companies 762,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,08 USD je Aktie, gegenüber 6,35 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net