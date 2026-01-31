Ausblick: Greenpanel Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greenpanel Industries wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,900 INR. Das entspräche einer Verringerung von 62,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,40 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Greenpanel Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,95 Milliarden INR im Vergleich zu 3,75 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,87 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,88 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 15,40 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 13,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net