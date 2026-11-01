Ausblick: Grifols mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 07:01 Uhr

Grifols wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,281 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grifols ein EPS von 0,190 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,97 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,864 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,590 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,64 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,52 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net