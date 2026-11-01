Ausblick: Grifols SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.11.26 07:01 Uhr

Grifols SA stellt am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,281 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Grifols SA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,35 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,858 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,64 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 7,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net