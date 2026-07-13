Ausblick: GRK Infra gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
GRK Infra stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,282 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 EUR je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,2 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 231,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie, gegenüber 1,07 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 922,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 872,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GRK Infra
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GRK Infra
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle GRK Infra Aktie News
GRK Infra Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GRK Infra nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.