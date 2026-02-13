DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.332 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
KW 7: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 7: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

15.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
18,00 USD -0,50 USD -2,70%
Charts|News|Analysen

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentiert am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,478 USD. Das entspräche einer Verringerung von 91,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,43 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden USD gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 46,01 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD, gegenüber 5,60 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Grupo Aeromexico SAB de CV Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Grupo Aeromexico SAB de CV Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs

Keine Analysen gefunden.

mehr Analysen