DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.958 +0,0%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
14.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentiert in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,274 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,06 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 1,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD aus. Im Vorjahr waren 2,41 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Aktie News

Werbung

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grupo Aeromexico SAB de CV Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.