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Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs
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Grupo Aeromexico SAB de CV Registered wird am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,461 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 9,76 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,33 Milliarden MXN gegenüber 25,65 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 MXN im Vergleich zu 4,61 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 103,10 Milliarden MXN, gegenüber 102,92 Milliarden MXN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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