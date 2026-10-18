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Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
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Grupo Aeromexico SAB de CV Registered wird am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,334 USD. Im Vorjahresquartal waren 7,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,675 USD im Vergleich zu 2,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 6,01 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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