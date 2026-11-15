DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.476 +0,6%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Grupo Supervielle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grupo Supervielle SA (B)
1,900.00 -35.00 -1.81 %
Charts | News | Analysen

Grupo Supervielle lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 66,80 ARS aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -114,850 ARS erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Grupo Supervielle nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 385,34 Milliarden ARS umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 450,77 Milliarden ARS umgesetzt worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 177,43 ARS je Aktie aus. Im Vorjahr waren -110,990 ARS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.495,46 Milliarden ARS, gegenüber 2.047,33 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Grupo Supervielle Aktie News

Werbung

Grupo Supervielle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grupo Supervielle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.