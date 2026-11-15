Ausblick: Grupo Supervielle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Supervielle lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 66,80 ARS aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -114,850 ARS erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Grupo Supervielle nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 385,34 Milliarden ARS umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 450,77 Milliarden ARS umgesetzt worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 177,43 ARS je Aktie aus. Im Vorjahr waren -110,990 ARS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.495,46 Milliarden ARS, gegenüber 2.047,33 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net