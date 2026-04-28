Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GS Yuasa stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 139,16 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 119,86 JPY erwirtschaftet worden.

GS Yuasa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170,71 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 353,96 JPY, gegenüber 303,25 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 602,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 580,34 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net