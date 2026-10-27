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Ausblick: GSK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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GSK wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSK noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,18 Prozent auf 11,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte GSK noch 11,53 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,72 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,13 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 43,05 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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