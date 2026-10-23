Ausblick: Gujarat Ambuja Exports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Gujarat Ambuja Exports stellt am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3,10 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Ambuja Exports 0,830 INR je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 16,22 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 13,30 INR je Aktie, gegenüber 6,63 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 66,11 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 57,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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