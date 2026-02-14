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Ausblick: Gujarat Flurochemicals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs
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Gujarat Flurochemicals wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,39 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,39 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 59,27 INR, gegenüber 49,70 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 49,10 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 46,55 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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