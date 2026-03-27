Ausblick: H B Fuller öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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H B Fuller wird am 24.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einem Zuwachs von 84,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem H B Fuller 0,760 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 924,8 Millionen USD gegenüber 898,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,84 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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|Hebel
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Analysen zu H. B. Fuller Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2019
|H B Fuller Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.2018
|H B Fuller Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.01.2018
|H B Fuller Buy
|Deutsche Bank AG
|25.01.2018
|H B Fuller Buy
|Seaport Global Securities
|15.09.2017
|H B Fuller Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.12.2018
|H B Fuller Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.01.2018
|H B Fuller Buy
|Deutsche Bank AG
|25.01.2018
|H B Fuller Buy
|Seaport Global Securities
|26.09.2016
|H B Fuller Buy
|Seaport Global Securities
|28.03.2016
|H B Fuller Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2019
|H B Fuller Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2017
|H B Fuller Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.06.2016
|H B Fuller Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.2016
|H B Fuller Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2005
|Update H.B.Fuller: Neutral
|JP Morgan
|Datum
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|Analyst
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