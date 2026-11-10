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Ausblick: H Lundbeck A-S Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-
7.56 EUR 0.19 EUR 2.58 %
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H Lundbeck A-S Registered B wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,10 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,11 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent auf 6,33 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,20 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,73 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,22 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,01 Milliarden DKK, gegenüber 24,35 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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