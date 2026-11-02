Ausblick: Hacksaw Registered präsentiert Quartalsergebnisse

02.11.26 07:01 Uhr

Hacksaw Registered wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 SEK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 58,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 578,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,647 EUR, gegenüber 5,49 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 242,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 2,18 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net