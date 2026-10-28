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Ausblick: Hamilton Insurance Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Hamilton Insurance Group Ltd Registered Shs-B-
31.60 EUR -0.20 EUR -0.63 %
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Hamilton Insurance Group lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hamilton Insurance Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,898 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hamilton Insurance Group noch 1,38 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 693,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 659,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,08 USD aus. Im Vorjahr waren 5,82 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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