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Ausblick: Hancock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hancock Holding Co.
65.50 EUR 1.00 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Hancock äußert sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen, dass Hancock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 421,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 17,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hancock einen Umsatz von 511,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 5,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.01.19 Hancock Outperform Hovde Group
27.12.17 Hancock Outperform Hovde Group
19.09.16 Hancock Neutral SunTrust
21.04.16 Hancock Market Perform Hovde Group
29.03.16 Hancock Market Perform Hovde Group

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