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Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Tigermed Consulting gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass Hangzhou Tigermed Consulting für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hangzhou Tigermed Consulting in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,02 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,519 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 7,76 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,81 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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