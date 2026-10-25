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Ausblick: Hartford Financial Services Group präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Hartford Financial Services Group Inc.
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Charts | News | Analysen

Hartford Financial Services Group wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 25 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hartford Financial Services Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,37 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,82 USD je Aktie, gegenüber 13,32 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 28,94 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 28,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.09.18 Hartford Financial Services Group Buy B. Riley FBR
24.10.17 Hartford Financial Services Group Buy UBS AG
11.07.17 Hartford Financial Services Group Mkt Perform FBR & Co.
06.06.17 Hartford Financial Services Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.17 Hartford Financial Services Group Mkt Perform FBR & Co.

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