Ausblick: Havells India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Havells India wird am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 8,54 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,26 INR je Aktie erzielt worden.

Havells India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,17 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 37 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 24,68 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 23,49 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 37 Analysten durchschnittlich auf 231,20 Milliarden INR, gegenüber 217,50 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net