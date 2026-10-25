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Ausblick: HBT Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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HBT Financial Inc Registered Shs
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HBT Financial präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 82,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber 2,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 316,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 293,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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